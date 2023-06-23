"Казахстан теряет позиции в рейтинге прогресса ЦУР" – Ашимбаев

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что работа комиссии, созданной по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева, направлена на достижение Целей устойчивого развития в Казахстане и обеспечение эффективности и прозрачности в их реализации.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая в 2019 году на Форуме по вопросам устойчивого развития ООН, отметил необходимость принятия решительных мер по достижению результатов в области Целей устойчивого развития. В последние годы в стране отмечаются некоторые позитивные изменения в этой сфере. Тем не менее в рейтинге прогресса ЦУР Казахстан теряет позиции. На днях ООН опубликовал новый доклад, мы откатились примерно на уровень 2020 года. Очевидно, что в области устойчивого развития есть сферы, которые требуют особого внимания для нашей страны», – сказал председатель Сената.

В ходе заседания Маулен Ашимбаев отметил, что в число задач комиссии входят рассмотрение и контроль бюджетных параметров. Он подчеркнул, что этой осенью в Парламенте будет рассматриваться новый Бюджетный кодекс, в котором должны быть заложены основные принципы по реализации Целей.

«Для эффективного достижения национальных Целей устойчивого развития Парламенту и Правительству важно выстроить эффективную совместную работу. Прежде всего, важно конкретизировать национальные индикаторы ЦУР до 2030 года. Сейчас формулировки некоторых из них достаточно размытые. Это затрудняет их достижение и проведение эффективного мониторинга. Кроме того, члены Парламентской комиссии могли бы подготовить законодательные инициативы для эффективной реализации политики устойчивого развития в предстоящие годы», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе первого заседания было утверждено Положение о Парламентской комиссии, а также План работы на предстоящий год.

С докладом о реализации целей и задач в области устойчивого развития Казахстана выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Кроме того, о комплексных мерах по защите окружающей среды и формированию экологической культуры в рамках реализации Целей устойчивого развития рассказала министр экологии и природных ресурсов страны Зульфия Сулейменова.

Отметим, состав Парламентской комиссии был утвержден на прошедшем 20 июня совместном заседании палат Парламента, а спикер Сената Маулен Ашимбаев был избран председателем комиссии. В ее состав вошли по 9 депутатов от Сената и Мажилиса. Заместителями избраны вице-спикер Сената Ольга Перепечина и депутат Мажилиса Альберт Рау, секретарем комиссии – сенатор Акмарал Альназарова.

Также в ее работе принимают участие представители государственных органов, гражданского сектора, научного сообщества и международных институтов развития.