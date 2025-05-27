Казахстан укрепляет позиции на китайском туристском рынке

Китай,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Турпоток из Поднебесной в РК вырос в девять раз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 по 29 мая в Шанхае проходит международная выставка ITB China 2025, где страна представлена на едином национальном стенде площадью 162 кв м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Экспозиция включает зоны для деловых встреч, презентаций и продвижения туристских продуктов.

В состав казахстанской делегации вошли представители Минтуризма, НК Kazakh Tourism, а также региональных управлений туризма, включая Астану, Алматы, Акмолинскую, Алматинскую, Туркестанскую и Мангистаускую области. Также участие принимают представители гостиничного бизнеса и ведущих туристских компаний.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие старший вице-президент Messe Berlin GmbH Давид Рютц, вице-президент Messe Berlin GmbH Давид Аксетис, министр туризма, искусства и культуры Малайзии Дато Сри Тионг Кинг Синг, а также заместитель председателя Всемирного туристского альянса (World Tourism Alliance, WTA) Пен Сюй. Почетные гости посетили национальный стенд Казахстана, ознакомились с экспозицией и продегустировали традиционные казахские угощения, отметив гостеприимство и культурное разнообразие страны.

На стенде особое внимание уделено возможностям для туризма в Алматы, Астане, а также природным и культурным маршрутам по регионам. Посетителям предлагаются видеоэкспозиции, деловые встречи и информационные материалы на китайском языке.

Китай остается одним из ключевых приоритетов: по данным ПС КНБ РК, в 2024 году поток туристов из КНР в Казахстан превысил 650 тысяч человек, что почти в 9 раз больше, чем в 2019 году. Только в гостиницах страны в 2024 году обслужено 173 987 граждан КНР, что на 66% больше, чем годом ранее.

Рост стал возможен благодаря введению безвизового режима, увеличению частоты авиарейсов и целенаправленной информационной работе на китайском рынке. Активное участие Казахстана в международных выставках способствует дальнейшему росту турпотока и повышению узнаваемости дестинации среди китайских путешественников.

ITB China — одна из крупнейших В2В-туристских площадок Китая. В 2025 году участие принимают более 600 экспонентов из 80 стран, ожидается свыше 15 000 профессиональных участников, включая более 1 000 байеров и 250 представителей СМИ.

#Китай #выставка #туризм #ITB China

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