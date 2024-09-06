Казахстан улучшил позицию в медальном зачете парижской Паралимпиады

Сейчас РК располагается на 34 месте

Фото: Instagram/kazparalympics

За несколько дней до завершения ХVII Паралимпийских игр в Париже сборная Казахстана немного улучшила свои показатели в общекомандном зачете по завоеванным наградам, передает Kazpravda.kz со ссылкой сайт МОК

5 сентября копилку казахстанских пара атлетов пополнили дзюдоистка Акмарал Науатбек, завоевавшая «золото» и пловец Нурдаулет Жумагали, принесший в общую копилку серебряную медаль.

Благодаря этим двум призам к данной минуте Казахстан располагается на 34 месте медального зачета Паралимпиады-2024.