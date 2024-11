Казахстан – Венгрия: придать импульс многоплановому сотрудничеству

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Общие корни и устремления

Основная программа насыщенного государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Венгрию началась на площади львов Королевского дворца Будапешта – именно там состоялась официальная церемония встречи высокого гостя.

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Премьер-министр Виктор Орбан.

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем. Затем Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.

Во дворце Шандора у Касым-Жомарта Токаева состоя­лась встреча с его венгерским коллегой Тамашем Шуйоком.

После совместного фотографирования Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахско-венгерского стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.

– Опираясь на общность истории и культуры, Казахстан и Венгрия установили прочные двусторонние отношения. Первое посольство нашей страны в Европе было открыто ровно 30 лет назад именно в Будапеште. У нас имеется большой потенциал для развития плодотворного сотрудничества. Особо хочу отметить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мой государственный визит в Будапешт наглядно демонстрирует взаимное стремление к дальнейшему углублению многогранного сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономичес­ких и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и других.

В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.

– Казахстан расположен на перекрестке древнего Шелкового пути. Ваша страна является лидером экономического развития в Центральной Азии. Сохранение дружественных отношений между народами является важным приоритетом для Казахстана. Вы вносите значительный вклад в поддержание мира и стабильности. Сегодня Венгрия и Казахстан прилагают все усилия для укрепления многогранного сотрудничества. Культурные отношения между нашими народами уходят корнями в глубь веков. Венгры хорошо знакомы с традициями казахского быта. Название города Алматы звучит тепло на нашем родном языке. Ведь «алма» на венгерском языке также означает «яблоко», – отметил Президент Венгрии.

Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчерк­нута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Встреча с «капитанами бизнеса»

Один из традиционных пунк­тов в повестках зарубежных визитов Президента Казах­стана – встречи с представителями бизнеса. В Будапеште Касым-Жомарт Токаев также принял участие в заседании казахско-венгерского инвестиционного «круглого стола». Открывая мероприятие, Глава государства отметил динамичное развитие экономических отношений между двумя странами. Он заявил, что его первый государственный визит в Будапешт открывает новую главу в казахско-венгерском стратегическом партнерстве.

– В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации о стратегическом парт­нерстве с вашей страной. На протяжении всего этого периода наше тесное сотрудничество строилось на взаимном доверии и общих целях. Объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 миллионов долларов. В нашей стране успешно работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter. Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 миллионов долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан реализует новую политическую и экономическую парадигму, определяющими принципами которой станут преобразования, основанные на знаниях и инновациях.

Президент сообщил венгерским бизнесменам, что имеются большие перспективы углубления инвестиционного сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, производство редкоземельных материалов, транспорт и логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация и финансовый рынок.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил руководителей венгерских компаний принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

На встрече также выступили министр финансов Венгрии, сопредседатель казахско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Михай Варга и руководители крупнейших венгерских компаний.

По итогам мероприятия были подписаны семь коммерческих документов в сферах сельского хозяйства, цифровизации, транспортной инфраструктуры, образования и поддержки совместных инвестиционных проектов.

Парламентская дипломатия

Президент также провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером.

В беседе с Ласло Кёвером ­Касым-Жомарт Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.

– Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз пригласить Вас посетить Казахстан, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместные усилия в двух стран придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Отдельно Глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена. Он сообщил, что в Будапеште встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии.

– Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение, увеличивать количество казахстанских студентов в Вашей стране. Контакты между молодежью двух стран будут служить «золотым мостом» нашим народам, – убежден ­Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил Президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для его дальнейшего укрепления. Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями и по международной ситуации.

После переговоров Касым-Жомарт­ Токаев в компании Ласло Кёвера совершил экскурсию по зданию венгерского Парламента.

В атмосфере взаимного доверия

Далее Касым-Жомарт Токаев отправился в здание канцелярии Премьер-министра Венгрии, где прошли переговоры с Виктором Орбаном.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, которая подчеркнула высокий уровень взаимного доверия между двумя странами.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. Глава нашего государства отметил, что Венгрия является надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе, а также дружественным и братским государством.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главная цель его визита заключается в придании нового импульса двусторонним отношениям, особенно в таких областях, как энергетика, транс­порт и логистика. Приоритетное внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, логистике, атомной промышленности и финансовой сфере.

Собеседники подтвердили готовность своих правительств способствовать созданию благоприятных условий для успешной реализации намеченных инициатив.

Премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности послужат основой для дальнейшего расширения сотрудничества между Казах­станом и Венгрией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных вопросов, в том числе по взаимодействию в рамках многосторонних структур. Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Виктора Орбана в укрепление роли Организации тюркских государств на международной арене.

Переговоры в Будапеште подчеркнули обоюдную приверженность развитию стратегического партнерства и открыли новые возможности для укрепления взаимодействия между двумя странами.

Важные договоренности

По завершении переговоров в узком составе Президент Казахстана и Премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность венгерской стороне за приглашение и теп­лый прием, отметив историческую и культурную близость двух народов.

– Для меня большая честь находиться в столице Венгрии, дружественного и братского государства. Главная цель моего визита – придание нового импульса многоплановому сотрудничеству между нашими странами, – подчеркнул Президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и достигли ряда важных договоренностей, в том числе о создании Инвестицион­ного фонда Казахстан – Венгрия. Также в ходе переговоров большое внимание было уделено таким ключевым направлениям взаимодействия, как торгово-экономическое партнерство, энергетика, нефть и газ, транспорт и образование.

В свою очередь Виктор Орбан также подчеркнул важность активизации двусторонних связей и выразил уверенность в успешной реализации достигнутых договоренностей.

– У наших стран общая история и большие перспективы для укрепления сотрудничества. Нынешние переговоры создадут основу для дальнейшего взаимодействия в интересах наших народов, – отметил Премьер-министр Венгрии.

В завершение встречи ­Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.

По итогам переговоров было подписано Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.

Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии также был подписан ряд документов, нацеленных на развитие взаимодействия по различным направлениям, сообщила пресс-служба Президента.

Так, был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Минис­терством иностранных дел Рес­публики Казахстан и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венг­рии по консульским вопросам.

Соглашение о сотрудничестве по реализации совместных инвестиционных проектов заключено между АО «ФНБ «Сам­рук-Казына» и национальной венгерской компанией National Capital Holding.

Трехстороннее рамочное соглашение подписано между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане.

Меморандум о сотрудничестве подписали АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстан), L. A. C. Holding (Венгрия) и Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай). Еще один меморандум заключен между АО «НК «КазМунайГаз» и венгерской MOL Group о расширении сотрудничества.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Венгрии заключили Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела.

Реализовать потенциал

По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Венг­рии Виктор Орбан выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации.

Как отметил Глава нашего государства, казахи и венгры – родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам Президента, несмотря на географическую отдаленность великого Дуная и древнего Алтая, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.

– Первое посольство нашей страны в Центральной Европе было открыто 30 лет назад в Венг­рии. За это время двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимании, развиваются по восходящей. Важно в полной мере использовать имеющийся большой экономический потенциал. Главная цель моего визита – придать новый импульс нашему сотрудничеству. Венгрия – надежный стратегический партнер Казахстана в Европейском союзе. Сегодняшнее прочное политическое сотрудничество и тесные экономические связи являются ярким тому подтверждением. Мы с уважаемым Виктором Орбаном провели содержательные переговоры. Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Премьер-минист­ра в Астану в прошлом году. Мы также рассмотрели новые направления взаимодействия. Отдельное внимание уделили перспективам развития нашего стратегического партнерства, которое было установлено 10 лет назад. Очень важные задачи – осуществление эффективного политического диалога и реализация совместных экономических проектов. Необходимо придать мощный импульс взаимо­действию в многостороннем формате. Мы приняли Совместное заявление. Укрепление контактов по широкому спектру отношений между Казахстаном и Венгрией отвечает интересам двух народов, – отметил Президент.

В центре внимания также были вопросы увеличения объе­мов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества.

– В настоящее время мир переживает экономический и энергетический кризис. Тем не менее взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель – довести его до 1 миллиарда долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 миллионов долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефте­химии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства, – подчеркнул Глава нашего государства.

Президент отметил, что венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане. С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов инвестиций из этой страны. Во время нынешнего визита в Будапешт проведена результативная встреча с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). В частности, с холдингом UBM подписано соглашение о строи­тельстве трех заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов.

– Активизация экономических связей – требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. Казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, – отметил ­Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей – Транс­каспийского международного транспортного маршрута.

– Подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L. A. C. Holding (Венгрия) и Xi’an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспорт­ные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 миллионов тонн грузов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил Глава государства, стороны также договорились усилить культурно-гуманитарную связь посредством проведения различных мероприятий.

– Выражаю благодарность вашей стране за активное участие во Всемирных играх кочевников в Астане. Подобные мероприятия сближают братские народы и свидетельствуют о том, что наши культура и история имеют общие корни. При поддержке Правительства Венгрии в течение 10 лет казахстанским студентам выделяются гранты на обучение. В результате несколько тысяч молодых людей получили образование в высших учебных заведениях Венгрии, – сказал Президент.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что многостороннее сотрудничество двух стран успешно развивается в рамках таких международных структур, как ООН, ОТГ и ОБСЕ. Он подчеркнул активное участие Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в работе Организации тюркских государств и высоко оценил его значительный вклад в расширение сферы тюркской интеграции.

Со своей стороны Виктор Орбан напомнил, что последний визит Президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад. Он указал на важность визита Касым-Жомарта Токаева с точки зрения расширения стратегического партнерства двух стран.

– В ходе переговоров мы обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей, отметили общность истории и прочные узы дружбы. Развитие торговли, поиск новых энергетических ресурсов и строительство международных маршрутов энергоносителей представляют взаимный интерес для наших стран. Мы с Президентом ­Касым-Жомартом Токаевым договорились приложить все усилия для полноценного использования потенциала венгерско-казахского экономического сотрудничества, – сказал Виктор Орбан.

...Вечером в Будапеште в здании, где располагается канцелярия Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоялся торжественный прием в честь государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта­ Токаева.

Глава государства поблагодарил Виктора Орбана за теплое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

Перспективы развития дзюдо

Президент Касым-Жомарт ­Токаев посетил также штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште.

В ходе беседы с главой IJF были обсуждены перспективы развития этого популярного вида спорта в нашей стране. Мариус Визер подчеркнул, что Казах­стан реализует последовательные меры по популяризации дзюдо. Он высоко оценил результаты наших спортсменов на международных соревнованиях и работу казахстанской федерации.