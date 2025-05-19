Казахстан входит в десятку стран с наиболее быстрым снижением материнской смертности

Экономика
98
Венера Баталова
корреспондент

На заседании Координационного совета по устойчивому развитию состоялась презентация третьего Добровольного национального обзора по целям устойчивого развития (ЦУР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство нацэкономики РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Казахстане Стивен О`Малли отметил, что представленный документ – это не просто отчет, а отражение глубокой приверженности Казахстана к повестке 2030 ООН и возможность рассказать всему миру о прогрессе страны, уроках и амбициях.

«Казахстан – одна из немногих стран, кто проводит этот обзор каждые три года, что наглядно показывает действительное лидерство в мониторинге прогресса по ЦУР и продвижении прозрачности. Недавно открытый в Алматы региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана – это демонстрация приверженности Казахстана к реализации ЦУР как в стране, так и в регионе. С точки зрения ООН, проведение подобных обзоров – это действительное партнерство, призыв к действию. ООН полностью поддерживает правительство Казахстана», — подчеркнул Стивен О`Малли.

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев сообщил, что в третьем документе особое внимание уделено вопросам локализации ЦУР – переносу глобальных целей на уровень регионов и местных сообществ. Также ключевой особенностью Обзора 2025 стало активное участие в работе над ним гражданского общества, научного и экспертного сообщества.

«С момента представления второго Добровольного национального обзора достигнуты существенные результаты по совершенствованию институциональных основ реализации ЦУР: в 2023 году создана Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана. Принята Стратегия достижения углеродной нейтральности страны до 2060 года. Для обеспечения эффективного мониторинга Целей устойчивого развития актуализированы национальные индикаторы ЦУР, их общее количество сегодня достигает 200», — заявил Асан Дарбаев.

Председатель правления Института экономических исследований Асель Сарсенбаева подчеркнула, что Обзор подготовлен в соответствии с принципом ЦУР «Никого не оставить позади» и отражает оценку их реализации как со стороны Правительства, так и гражданского общества. Она представила информацию о реализации приоритетных целей, определенных с учетом мнения населения.

«В целях устойчивого развития и в ответ на глобальные вызовы Правительство принимает системные меры по поддержке бизнеса и подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда», — отметила Асель Сарсенбаева.

По ее словам, гражданское общество считает, что Социальный кодекс укрепил основы социальной политики. В настоящее время, по оценке ВОЗ, Казахстан входит в десятку стран с наиболее быстрым снижением материнской смертности. В сфере гендерного равенства наблюдается прогресс как на уровне государства, так и в частном секторе, где крупные компании внедряют гендерные стратегии и политики противодействия харассменту. Рост правовой культуры ведет к новым требованиям к судебной системе – общество справедливо ожидает ее дальнейших улучшений.

Подводя итоги Координационного совета, Серик Жумангарин отметил, что внедрение принципов Целей устойчивого развития направлено в первую очередь на повышение качества жизни населения, принятие лучших международных стандартов, что в целом содействует укреплению репутации страны на международной арене.

Участники совета одобрили третий Добровольный национальный обзор Казахстана. Теперь документ будет представлен на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в июле этого года.

#ООН #ЦУР #материнская смертность

Популярное

Все
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Глава государства посетит Венгрию
Самолет совершил вынужденную посадку в степи
Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на международном Гран-при в Колумбии
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Более 2,5 млрд тенге выделили для ТЭЦ Кызылорды
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
Фиктивные договоры заключали в крупнейшем вузе Шымкента
С 1 июля рейсы из Алматы в Петропавловск не будут субсидироваться
Посвященный Шамши Калдаякову юбилейный концерт прошел в Алматы
Бежавшего казахстанца экстрадировали из Саудовской Аравии
Более 20 тысяч человек посетили музеи Алматы
Лучшие производители кумыса приедут в Астану в июле
Более 90% организаций, оказывающих спецсоцуслуги, получили лицензии в РК
Бесплатное репетиторство для школьников предлагает внедрить костанайская студентка
У Джо Байдена диагностировали рак
Два международных наркоканала ликвидировали в Казахстане
Триумф казахстанских спортсменов на международной арене
В результате крушения парома в Нигерии погибло 37 человек
Столичные бизнесмены просят сохранить павильоны перед ТЦ
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Биткоин побил новый рекорд
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Почти 900 млрд тенге составил общий объем установленных нар…
Новую СЭЗ «Коркыт Ата» создали в Казахстане
Столичные бизнесмены просят сохранить павильоны перед ТЦ
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]