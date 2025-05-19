На заседании Координационного совета по устойчивому развитию состоялась презентация третьего Добровольного национального обзора по целям устойчивого развития (ЦУР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство нацэкономики РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Казахстане Стивен О`Малли отметил, что представленный документ – это не просто отчет, а отражение глубокой приверженности Казахстана к повестке 2030 ООН и возможность рассказать всему миру о прогрессе страны, уроках и амбициях.

«Казахстан – одна из немногих стран, кто проводит этот обзор каждые три года, что наглядно показывает действительное лидерство в мониторинге прогресса по ЦУР и продвижении прозрачности. Недавно открытый в Алматы региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана – это демонстрация приверженности Казахстана к реализации ЦУР как в стране, так и в регионе. С точки зрения ООН, проведение подобных обзоров – это действительное партнерство, призыв к действию. ООН полностью поддерживает правительство Казахстана», — подчеркнул Стивен О`Малли.

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев сообщил, что в третьем документе особое внимание уделено вопросам локализации ЦУР – переносу глобальных целей на уровень регионов и местных сообществ. Также ключевой особенностью Обзора 2025 стало активное участие в работе над ним гражданского общества, научного и экспертного сообщества.

«С момента представления второго Добровольного национального обзора достигнуты существенные результаты по совершенствованию институциональных основ реализации ЦУР: в 2023 году создана Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана. Принята Стратегия достижения углеродной нейтральности страны до 2060 года. Для обеспечения эффективного мониторинга Целей устойчивого развития актуализированы национальные индикаторы ЦУР, их общее количество сегодня достигает 200», — заявил Асан Дарбаев.

Председатель правления Института экономических исследований Асель Сарсенбаева подчеркнула, что Обзор подготовлен в соответствии с принципом ЦУР «Никого не оставить позади» и отражает оценку их реализации как со стороны Правительства, так и гражданского общества. Она представила информацию о реализации приоритетных целей, определенных с учетом мнения населения.

«В целях устойчивого развития и в ответ на глобальные вызовы Правительство принимает системные меры по поддержке бизнеса и подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда», — отметила Асель Сарсенбаева.

По ее словам, гражданское общество считает, что Социальный кодекс укрепил основы социальной политики. В настоящее время, по оценке ВОЗ, Казахстан входит в десятку стран с наиболее быстрым снижением материнской смертности. В сфере гендерного равенства наблюдается прогресс как на уровне государства, так и в частном секторе, где крупные компании внедряют гендерные стратегии и политики противодействия харассменту. Рост правовой культуры ведет к новым требованиям к судебной системе – общество справедливо ожидает ее дальнейших улучшений.

Подводя итоги Координационного совета, Серик Жумангарин отметил, что внедрение принципов Целей устойчивого развития направлено в первую очередь на повышение качества жизни населения, принятие лучших международных стандартов, что в целом содействует укреплению репутации страны на международной арене.

Участники совета одобрили третий Добровольный национальный обзор Казахстана. Теперь документ будет представлен на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в июле этого года.