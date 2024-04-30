Казахстан впервые одержал победу в элитном дивизионе ЮЧМ по хоккею

В третьем матче юношеского чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Чехии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея»

Фото: icehockey.kz

В первом периоде соперник повел в две шайбы, одну из которых удалось отыграть на последней минуте игрового отрезка, гол в «раздевалку» забил Роман Большедворский.

Во втором периоде Корней Корнеев счет сравнял, но под конец второй двадцатиминутки соперник вновь вышел вперед.

Перевести игру в овертайм удалось благодаря взятию ворот Александра Перкина.

Точку в матче поставил Мстислав Шипилин и принес первую победу сборной Казахстана на чемпионате мира!

Чехия – Казахстан – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) ОТ

1:0 – 13:37 – Кош (Сикора, Кубейша)

2:0 – 15:44 – Бенак (Полетин)

2:1 – 19:26 – Большедворский (Сагымбаев, Симонов)

2:2 – 23:15 – Корнеев (Саркенов, Большедворский) ГБ

3:2 – 38:42 – Йехо (Титлбах)

3:3 – 52:45 – Перкин (Симонов)

3:4 - 64:03 – Шипилин (Черкасов)

Вратари: Толеубай - Милота

Таким образом, сборная Казахстана добилась исторического достижения, впервые одержав победу в элитном дивизионе юношеского чемпионата мира.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Роман Большедворский, защитник забросил первую шайбу в матче, а также отметился голевой передачей.

Следующий матч подопечные Георгия Верещагина проведут сегодня, 30 апреля, против лидера группы «В» - команды Канады. Начало матча в 21:00 по времени Астаны.