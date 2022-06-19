Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана

Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел встречу с Ибрахимом Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском комплексе "Саадабад". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси проследовали во дворец "Джумхурия", где представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии состоялась встреча в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран.

"Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. В качестве Президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: "Право соседа – право Всевышнего" ("Көрші ақысы – тәңір хақысы"). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран – наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате – 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.

"С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель – не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю Ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", – отметил Президент Казахстана.

Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран.

"Наша с Вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать Вас в Тегеране. Уверен, что Ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях", – сказал глава Ирана.

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