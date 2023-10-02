Казахстан выиграл еще одну лицензию на Олимпиаду - 2024

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал лицензию на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский гимнаст в квалификации многоборья набрал 83.232 балла, что позволило ему завоевать лицензию на Олимпийские игры в Париж.

Отметим, что Карими также вышел еще в два финала: на перекладине и в вольных упражнениях.

Это первая лицензия национальной сборной команды Казахстана по спортивной гимнастике на летнюю Олимпиаду и вторая на Азиаде в Ханчжоу.

Также сегодня Казахстан взял первую лицензию в боксе на Олимпийские игры - 2024. Ее обладательницей стала Карина Ибрагимова, выступающая в весовой категории до 57 кг.