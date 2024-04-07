Казахстан выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
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Сборная страны первенствовала в акробатической программе в Пекине, опередив, в том числе, и хозяев соревнований, передает Kazpravda.kz
Два дня назад в технической программе наши соотечественники взяли «бронзу», напоминает Минтуризма и спорта республики.
Имена победителей: Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы.
Второе место в соревнованиях заняли китайские спортсмены, австралийцы – третьи.
Это пятая награда сборной РК на этих состязаниях.