Казахстан выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию

Сборная страны первенствовала в акробатической программе в Пекине, опередив, в том числе, и хозяев соревнований, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Два дня назад в технической программе наши соотечественники взяли «бронзу», напоминает Минтуризма и спорта республики.

Имена победителей: Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы.

Второе место в соревнованиях заняли китайские спортсмены, австралийцы – третьи.

Это пятая награда сборной РК на этих состязаниях.