Казахстан за скорейшую деэскалацию посредством диалога и дипломатии

Ольга Орлова

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и обозначили задачи по дальнейшему укреплению парт­нерства. Приветствуя Саранго Раднарагча, спикер Сената отметил созвучность фундаментальных ценностей, создающую базу для поступательного сотрудничества Казахстана и ООН. Он также отметил нацеленность нашей страны на дальнейшее укрепление тесных и конструктивных связей со всеми структурами Организации.

В рамках обсуждения ­геополитической ситуации в мире Маулен Ашимбаев подчеркнул приверженность Казахстана мирному разрешению конфликта дипломатическим путем в рамках международного права и Устава ООН.

– Мы с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за серьезной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку лидерам ряда стран Персидского залива в условиях обострения обстановки. Как было подчеркнуто Главой государства, Казахстан выступает за скорейшую деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, – сказал он.

В связи с этим председатель палаты отметил важность деятельности Регионального центра ООН в Алматы, ставшего ключевым звеном в укреплении безопас­ности Центрально-Азиатского региона. Учреждение центра он назвал своевременным решением и закономерным результатом доверительных отношений между Казахстаном и ООН.

Также спикер Сената ознакомил собеседника с ходом реализации в Казахстане конституционной реформы.

– В своем ежегодном Послании в сентябре прошлого года Глава государства выступил с предложением о переходе к однопалатной модели Парламента. В этих целях в дальнейшем была создана Комиссия по конституционной реформе, подготовившая проект новой Конституции, отвечающей современным глобальным вызовам и стратегическим приоритетам развития страны. Проект новой Конституции закрепляет принципы правового государства, защиты окружающей среды и обеспечения прав граждан, которые провозглашаются высшей ценностью государства. Окончательное решение по проекту Основного закона будет принято нашими гражданами на республиканском референдуме 15 марта, – отметил Маулен Ашимбаев и ознакомил постоянного координатора ООН с отдельными положениями проекта нового Основного закона.

Стороны также подробно обсудили направления совместной работы на предстоящий период и обменялись мнения­ми касательно реализации задач по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии, преодоления региональных климатических вызовов в условиях напряженной геополити­ческой ситуации.

В свою очередь Саранго Раднарагча поблагодарила Казахстан за инициативы, направленные на достижение ЦУР, развитие человеческого капитала, обеспечение инклюзии и укрепление сотрудничества с ООН, отметив их эффективность. Она также выразила готовность в развитии многосторонних отношений и реализации совместных проектов по ряду направлений.

#ООН #Маулен Ашимбаев #Саранго Раднарагча

