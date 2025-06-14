Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов, передает Kazpravda.kz

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В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению.

При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.