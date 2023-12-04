Казахстан завоевал бронзу на юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку

Казахстанки стали третьими на дистанции в 3000 метров

Фото: olympic.kz

Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров в Леувардене (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанки стали третьими в эстафете (3000 метров), отметили в пресс-службе.

Страну представляли Алина Ажгалиева, Зейнеп Кумархан, Анастасия Астраханцева, Гульдана Жалмухан, Полина Омельчук.

Первое место заняла сборная Южной Кореи, второе место - Нидерланды.