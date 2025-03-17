Казахстан завоевал четыре золота на этапе Кубка Азии по ски-альпинизму

Всего в копилке РК 7 медалей

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанская команда успешно выступила на этапе Кубка Азии по ски-альпинизму в Пхенчхане (Южная Корея). В общей сложности наши спортсмены завоевали семь медалей, среди которых четыре являются золотыми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В дисциплине «вертикальная гонка» первыми стали Асем Назырова и Шынгыс Байкашев. Нияз Джанзаков завоевал серебро, Денис Власов стал бронзовым призером.

В спринте Денис Власов и Асем Назырова поднялись на первую ступень пьедестала. Нияз Джанзаков финишировал вторым, а Шынгыс Байкашев стал четвертым.

Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр-2026, напомнили в НОК.