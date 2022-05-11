Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт

Баланс и развитие

Предстоящие конституционные поправки представляют собой законодательное оформление ряда важнейших политических инициатив, выдвинутых Президентом 16 марта в Послании народу Казахстана.

Ключевая цель конституционной реформы – системное и комплексное переустройство существующей политической модели. В соответствии с представленными конституционными поправками в государственной системе должны произойти следующие изменения.

Сократятся полномочия Президента. В частности, Глава государства прекращает членство в политической партии, исключается его компетенция по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения.

Усилится роль Парламента. В том числе через внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной модели формирования Мажилиса, наделение именно этой палаты правом принимать законы, заслушивание в ней два раза в год отчета председателя Высшей ауди­торской палаты.

Расширится участие граждан в управлении страной. Этого предполагается достичь посредством выборов депутатов Мажилиса по одномандатным округам, внед­рения механизма отзыва депутатских мандатов, назначения акимов областей на альтернативной основе с сог­ласия депутатов маслихатов.

Укрепится правозащитная сфера. В рамках данного блока создается Конституционный суд. Уполномоченному по правам человека предоставляются конституционные гарантии и иммунитет, на конституционном уровне запрещается смерт­ная казнь.

То есть конституционные поп­равки охватывают важнейшие институты государственного управления в стране. Они нацелены на перераспределение функций и формирование оптимального баланса между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

В то же время вводимые изменения должны способствовать повышению политической культуры и выстраиванию эффективного диалога между государством и обществом.

В проекте поправок в Конс­титуцию Казахстана была также введена норма, согласно которой народ является собственником земли и природных ресурсов. Пункт 3 статьи 6 Основного закона было предложено изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственнос­ти осуществляет государство».

О необходимости решения важного для общества и государства вопроса о собственнос­ти на землю было заявлено Президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по поп­равкам в Конституцию.

Как известно, ранее в общест­ве периодически проблематизировался вопрос, связанный с принадлеж­ностью земли. На этом фоне часто высказывалась критика действующей редакции данной нормы (в текущей редакции Конс­титуции РК собственником земли и природных ресурсов является государство).

Предложенная Главой государства норма полностью отвечает запросам большинства населения и исключает любые разночтения в будущем.

Таким образом, представленные конституционные поправки являются чрезвычайно важными не только с точки зрения выстраивания новой модели взаимодействия институтов власти, но и в плане законодательного закрепления фундаментальных прав граждан.

В целом все обозначенные реформы и преобразования должны способствовать переходу к новой модели государственного устройства, обозначенной Президентом как Вторая республика.