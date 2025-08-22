Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Закон и Порядок,Мошенничество
Дана Аменова
специальный корреспондент

С важным заявлением к гражданам обратились сотрудники АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность, сообщает Kazpravda.kz

Преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Кроме того, они привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности). Также правонарушители используют сложную цепочку компаний-учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах и часто меняют учредителей.

В АФМ добавили, что в последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем.

На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

- Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом - формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования, - отмечают в АФМ.

Помните:

- Вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на Вас компании;

- Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах;

- вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы. Не рискуйте своей свободой и репутацией.

«Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги - откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем», – говорится в тексте обращения.  

Напомним, недавно на территории Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве группе интернет-мошенников. Правонарушитель поставлял преступной группе устройство «сим-бокс». 

