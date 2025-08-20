Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На территории Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве группе интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz

Пособник преступной группы из ближнего зарубежья, поставлявший устройство «сим-бокс», был задержан при пересечении казахстанской границы на пограничном пункте «Капланбек» в рамках расследуемого уголовного дела. Устройство позволяло мошенникам связываться с гражданами по различным отечественным мобильным номерам и скрывать свои следы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на проверку причастности данного гражданина к другим преступлениям. Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Ранее полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества. Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области.