Казахстанец сбежал за границу от уплаты алиментов

Житель Павлодара восемь лет скрывался в другой стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В аэропорту Алматы задержали 36-летнего жителя Павлодара, который в 2015 году покинул РК во избежание оплаты долга свыше двух миллионов тенге своему ребенку и проживал на территории дальнего зарубежья. Через 8 лет полиция выявила факт незаконного его нахождения и выдворила за пределы своей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области

«В конце августа мужчина прибыл в Алматы, где в аэропорту был задержан. Злостный неплательщик передан частному судебному исполнителю для принятия соответствующих мер», – рассказал начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

Как подчеркнул глава миграционного ведомства, оба родителя должны вместе нести финансовую ответственность, полностью обеспечивая потребности ребенка до достижения совершеннолетия.

К сожалению, бывает, что пары расходятся, и ребенок остается проживать с одним из родителей. При этом, ответственность за воспитание и содержание ребенка со второго родителя не снимается и он должен выплачивать алименты. В случае уклонения от уплаты алиментов грозит уголовная ответственность.