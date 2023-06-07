Казахстанец стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors

В городе Тбилиси (Грузия) завершился турнир серии ITF Juniors J60 среди игроков до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба ФТК

Воспитанник теннисной школы города Караганды 15-летний Амир Омарханов, который в настоящее время тренируется в одной из лучших теннисных академий Чехии, выиграл турнир и в одиночном, и в парном разрядах.

В финале "одиночки" Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета.

В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина – 6:3, 6:4.

Таким образом, Омарханов выиграл свой 5-й трофей под эгидой ITF Juniors, 2 из которых в одиночном разряде.

Благодаря успеху в столице Грузии казахстанец в обновленном юниорском мировом рейтинге поднялся на 298-ю строчку.