Казахстанка поборется за выход в финал теннисного турнира в Германии

Теннис
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Дана Аменова
корреспондент

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Висбадене, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанка успешно выступает в парном разряде.

Куламбаева и Дарья Семенистая (Латвия) в 1/4 финала оказались сильнее дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 10:7. 

Соперницами Куламбаевой и Семенистой в полуфинале станут Нао Хибино (Япония) / Виталия Дьяченко (Россия). 

#турнир #теннис #финал #Жибек Куламбаева

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