Казахстанка поборется за выход в финал теннисного турнира в Германии
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Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Висбадене, сообщает Kazpravda.kz
По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанка успешно выступает в парном разряде.
Куламбаева и Дарья Семенистая (Латвия) в 1/4 финала оказались сильнее дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 10:7.
Соперницами Куламбаевой и Семенистой в полуфинале станут Нао Хибино (Япония) / Виталия Дьяченко (Россия).