Участница республиканского марафона Qarqaraly Buguly Trail Меруерт Халелова из Астаны преодолела 12 км по горной трассе с годовалым сыном Алижаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области
Трасса проходила по пересеченной местности с перепадом высот и каменистыми тропами. Меруерт, пробежав 12 км, показала отличную физическую форму и ответственное отношение к подготовке к соревнованиям, ведь участие с малышом требует не только сил, но и полной концентрации. Ребенок во время забега находился в специальном туристическом рюкзаке.
Это достижение может быть подано на рассмотрение Guinness World Records, ITRA и спортивных организаций Казахстана как возможный неофициальный рекорд в истории трейлового бега.
«Я хотела показать, что материнство — это не ограничение, а сила. Мы с сыном преодолели этот путь вместе. Моему сыну ровно год. Он сидел у меня в переноске. Иногда дремал, иногда держался за меня своими маленькими пальчиками. Это был наш путь. Не просто спортивная трасса, а история про любовь, про связь, про силу. Но мы были не вдвоём – каждый участник, кого мы встречали, улыбался и поддерживал нас», — написала Меруерт на своей странице в Instagram.