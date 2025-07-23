Фото: акимат Карагандинской области

Трасса проходила по пересеченной местности с перепадом высот и каменистыми тропами. Меруерт, пробежав 12 км, показала отличную физическую форму и ответственное отношение к подготовке к соревнованиям, ведь участие с малышом требует не только сил, но и полной концентрации. Ребенок во время забега находился в специальном туристическом рюкзаке.

Это достижение может быть подано на рассмотрение Guinness World Records, ITRA и спортивных организаций Казахстана как возможный неофициальный рекорд в истории трейлового бега.