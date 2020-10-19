Казахстанка вернулась из поездки в Египет с COVID-19

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Нур-Султане выявили еще одного авиапассажира с положительным ПЦР, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Сообщается, что женщина прилетела утром 19 октября из Шарм-эль-Шейха без наличия справки о прохождении ПЦР-теста. Сразу из аэропорта она была доставлена в карантинный стационар города, где ей провели необходимые лабораторные исследования. По результатам анализа у пациента выявлен COVID-19.
Как правило, все бессимптомные носители коронавирусной инфекции наблюдаются на дому медицинскими работниками.
Однако, учитывая тот факт, что женщина является жителем области и изолировать ее оперативно на домашний карантин невозможно, она была транспортирована в инфекционный стационар столицы.
"Пациентка будет находиться в стационаре до полного обследования примерно до пяти дней. Если клинические симптомы начнут проявляться, то ей будет назначено соответствующее лечение", – говорит врач-инфекционист больницы.
На сегодня в городском инфекционном стационаре находятся 29 пациентов с КВИ.
Напомним, ранее в карантинном стационаре, куда прибывают авиапассажиры без справок о ПЦР-анализе, было выявлено два бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Именно благодаря оперативным действиям столичных медиков удается предотвращать распространение инфекции среди населения.
19 октября принято семь международных рейсов (два – из ОАЭ, два – из Турции, один – из Беларуси, один – из Германии, один – из Египта). Из прибывших 769 пассажиров справки о прохождении теста на COVID-19 отсутствовали у 171 гражданина РК. Все они были доставлены в карантинный стационар.