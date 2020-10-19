Казахстанка вернулась из поездки в Египет с COVID-19

Общество
2847
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Нур-Султане выявили еще одного авиапассажира с положительным ПЦР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.    

Сообщается, что женщина прилетела утром 19 октября из Шарм-эль-Шейха без наличия справки о прохождении ПЦР-теста. Сразу из аэропорта она была доставлена в карантинный стационар города, где ей провели необходимые лабораторные исследования. По результатам анализа у пациента выявлен COVID-19.

Как правило, все бессимптомные носители коронавирусной инфекции наблюдаются на дому медицинскими работниками.

Однако, учитывая тот факт, что женщина является жителем области и изолировать ее оперативно на домашний карантин невозможно, она была транспортирована в инфекционный стационар столицы.

"Пациентка будет находиться в стационаре до полного обследования примерно до пяти дней. Если клинические симптомы начнут проявляться, то ей будет назначено соответствующее лечение", – говорит врач-инфекционист больницы.

На сегодня в городском инфекционном стационаре находятся 29 пациентов с КВИ.

Напомним, ранее в карантинном стационаре, куда прибывают авиапассажиры без справок о ПЦР-анализе, было выявлено два бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Именно благодаря оперативным действиям столичных медиков удается предотвращать распространение инфекции среди населения.

19 октября принято семь международных рейсов (два – из ОАЭ, два – из Турции, один – из Беларуси, один – из Германии, один – из Египта). Из прибывших 769 пассажиров справки о прохождении теста на COVID-19 отсутствовали у 171 гражданина РК. Все они были доставлены в карантинный стационар.

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Жанибек Алимханулы бросил вызов самому страшному нокаутеру
Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане
Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Насвай на 10 млн тенге изъяли в Астане
Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпиаду
Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%
Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, выигравшей три ЧМ подряд
Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане
Мажилисмены примут участие в заседании ассамблеи межпарламентского союза в Берне
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
В Астане арестовали должников по алиментам
Суд вынес приговор по делу об изнасиловании трехлетних сест…
В Каратобинском районе ЗКО эвакуируют 400 сельчан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]