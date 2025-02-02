Казахстанка выбила олимпийскую чемпионку и взяла первую медаль Кубка мира по фристайлу

Спорт
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Ранее она брала награды среди взрослых, но не на этапах Кубка мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Анастасия Городко из Казахстана, выступающая во фристайле-могуле, выиграла первую в своей карьере медаль этапа взрослого Кубка мира, передает Liter.kz.

В канадском Валь Сент-Коме состоялся очередной этап Кубка мира по фристайлу-могулу. В олимпийской дисциплине - параллельном могуле, серебряную медаль выиграла Анастасия Городко. 19-летняя спортсменка является трехкраткой чемпионкой мира среди юниоров и бронзовой призеркой взрослого чемпионата мира, но награду взрослого Кубка мира Городко выигрывает впервые.

По пути к финалу Городко в полуфинале выиграла со счетом 20:15 у олимпийской чемпионки француженки Пьеррин Ляффонт. В финале Анастасия уступила только самой себе, не сумев завершить заезд, поэтому победу отдали американке Джаелин Кауф.

Добавим, что Городко в 2022 году попала в серьезное ДТП, передвигаясь на мотоцикле, перенесла несколько операций- в Германии и в Казахстане, после чего успешно вернулась в спорт и продолжила выигрывать награды.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в США неделю назад бронзу взяла другая казахстанка, бронзовая призерка Олимпиады Юлия Галышева.

#фристайл #Спорт #могул

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