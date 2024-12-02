Казахстанка завоевала серебро на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Арина Ильященко показала второй результат на международных соревнованиях в Польше

Фото: пресс-служба НОК РК

По данным НОК, казахстанка Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Томашув-Мазовецком, сообщает Kazpravda.kz

Спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.30.

Первое место осталось за итальянкой Джорджией Айело - 40.16.

Замкнула тройку лучших Марлин Эхселунс (Германия) - 41.37.

В НОК добавили, что ранее на ЭКМ Ильященко в составе женской команды выиграла «бронзу».