Казахстанка завоевала серебро на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Арина Ильященко показала второй результат на международных соревнованиях в Польше

Фото: пресс-служба НОК РК

По данным НОК, казахстанка Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Томашув-Мазовецком, сообщает Kazpravda.kz

Спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.30.

Первое место осталось за итальянкой Джорджией Айело - 40.16.

Замкнула тройку лучших Марлин Эхселунс (Германия) - 41.37.

В НОК добавили, что ранее на ЭКМ Ильященко в составе женской команды выиграла «бронзу». 

#серебро #Кубок мира #конькобежный спорт #Арина Ильященко

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