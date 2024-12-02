Казахстанка завоевала серебро на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
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Арина Ильященко показала второй результат на международных соревнованиях в Польше
По данным НОК, казахстанка Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Томашув-Мазовецком, сообщает Kazpravda.kz
Спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.30.
Первое место осталось за итальянкой Джорджией Айело - 40.16.
Замкнула тройку лучших Марлин Эхселунс (Германия) - 41.37.
В НОК добавили, что ранее на ЭКМ Ильященко в составе женской команды выиграла «бронзу».