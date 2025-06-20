Казахстанская гимнастка дважды с первого места вышла в финал юниорского ЧМ
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В Софии (Болгария) завершился квалификационный раунд юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Kazpravda.kz
Во второй день в финал пробились две представительницы команды Казахстана, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
Акмарал Ерекешева в упражнениях с лентой вновь завершила отбор на первом месте, набрав 25.700 балла.
Напомним, что ранее она также с лучшим результатом прошла в финал в упражнениях с мячом и обручем.
Также за медаль поборется и Айганым Рысбек. Она с четвертым результатом пробилась в финал в упражнениях с булавами.