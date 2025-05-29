В активе сборной РК теперь две медали

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по легкой атлетике отметилась первой золотой медалью на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со сссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На первую ступень пьедестала поднялась Дейзи Джепкемей.

Легкоатлетка выиграла финальный забег на 10000 метров. Казахстанка преодолела дистанцию за 30:48.44.

Соедом финишировала японка Ририка Хиронака - 30:56.32. Третьей стала Микуни Яда (Япония) - 31:12.21.

В активе нашей сборной теперь две медали. Ранее Ясмина Токсанбаева финишировала третьей в спортивной ходьбе на 20 километров.