Казахстанские авиакомпании отменили ряд рейсов в Дубай и Доху

Гражданская авиация
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Венера Баталова
корреспондент

В связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

• Израиль – полное закрытие воздушного пространства;

• Иран – полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;

• Ирак, Иордания, Ливан – временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;

• Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:

• Air France–KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.

• Qatar Airways корректирует расписание.

• Etihad выпустил официальное предупреждение.

• Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.

"В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.

Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человек на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей", - говорится в сообщении КГА.

Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.

По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО «Авиационная администрация Казахстана» и авиакомпаний: Air Astana: +7 727 244 4477 (24/7), +7 7172 584477 (24/7), +7 702 702 4477 (24/7).

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7),  WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7) Online chat: airastana.com (24/7). SCAT: +7 7252 99 88 80, +7 701 738 25 76.Операционный центр АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 7172 79 82 15.
 

#Air Astana #SCAT #отмена рейсов

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