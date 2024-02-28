Казахстанские десантницы запустили челлендж

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В преддверии Международного женского дня 13 девушек-санинструкторов десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона запустили челлендж «Я люблю свою профессию» и призывают всех девушек в погонах поддержать их начинание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Все девушки служат в 35-й гвардейской ДШБ больше года. За плечами некоторых из них уже свыше трех прыжков с парашютом. Большинство проходят службу в должностях санинструкторов десантно-штурмовых подразделений и прыжки с парашютом для них не экстрим, а один из элементов боевой подготовки.

Ефрейтор Айнур Махантаева шагнула в небо впервые. Девушка признается, что долго готовилась к совершению прыжка. Поначалу было страшно, но подруги и коллеги по службе подбадривали ее и на земле, и в вертолете.

– В течение двух месяцев я проходила подготовку к прыжку, тщательно изучала все тактико-технические характеристики и составные части парашютной системы Д-6 серии 4, правильность укладки. На воздушно-десантном комплексе отрабатывала наземные элементы прыжка, включая нештатные ситуации, – рассказывает Айнур.

По словам заместителя командира бригады по воздушно-десантной подготовке подполковника Абдурахима Юлдашева, именно девушки изъявляют желание совершать прыжки как можно чаще, это стимулирует их к службе в Десантно-штурмовых войсках.

Всего в этот день совершили прыжки с парашютом свыше 160 военнослужащих 35-й десантно-штурмовой бригады, из них 96 солдат срочной службы.

#запуск #челлендж #десантницы

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