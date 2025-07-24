Казахстанские дзюдоисты отличились на Универсиаде в Германии
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Копилку национальной сборной пополнили Аман Бакытжан и Нурканат Серикбаев
Команда Казахстана по дзюдо завоевала две медали на летней Универсиаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В стартовый день соревнований по дзюдо до финального блока дошли два казахстанца, которые поднялись на третью ступень пьедестала
В весе до 60 килограммов Аман Бакытжан в схватке за «бронзу» оказался сильнее Луки Модебадзе (Грузия).
Нурканат Серикбаев (до 66 килограммов) одержал победу над Микитой Холобородько (Украина), став третьим.