Фото: НОК

Команда Казахстана по дзюдо завоевала две медали на летней Универсиаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В стартовый день соревнований по дзюдо до финального блока дошли два казахстанца, которые поднялись на третью ступень пьедестала

В весе до 60 килограммов Аман Бакытжан в схватке за «бронзу» оказался сильнее Луки Модебадзе (Грузия).

Нурканат Серикбаев (до 66 килограммов) одержал победу над Микитой Холобородько (Украина), став третьим.