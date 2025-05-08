Гражданин Малайзии отдыхал в горах на Шымбулаке, где совершил крайне неудачное падение вниз головой на лед, после чего иностранца парализовало, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства здравоохранения РК, в Центральную городскую клиническую больницу Алматы экстренно поступил пациент, гражданин Малайзии с тяжелой травмой — полным нарушением движений и чувствительности ниже уровня шеи. Диагноз: тетраплегия. Из приемного покоя его незамедлительно направили в реанимацию, а затем — срочно прооперировали. Причиной стал посттравматический пролапс межпозвоночной грыжи на уровне С3–С4, угрожавший необратимыми последствиями.

Нейрохирургическая бригада под руководством Марата Алматова провела сложнейшую операцию. Уже на первые сутки после вмешательства у пациента начала восстанавливаться чувствительность, а на десятые сутки он смог самостоятельно передвигаться.

Как отмечают в Минздраве, 95% пациентов с подобными травмами остаются прикованными к постели на всю жизнь. Этот случай — поистине счастливое исключение и результат высочайшего профессионализма нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов и всего медицинского персонала.

«После падения я перестал чувствовать руки и ноги, был полностью парализован. Единственное, что смог, - позвать жену. Вызвали скорую помощь. Я думал, что больше никогда не встану…» - рассказывает пострадавший иностранец.

По его словам, до операции он не мог даже пошевелиться. Но уже к концу первого дня после нее мог двигать рукой, а потом начал двигаться.

«Особую благодарность хочу выразить доктору Марату Алматову — он собрал потрясающую команду, где каждый специалист был внимателен, позитивен и профессионален. Это стало одним из ключей к моему выздоровлению. Выше многих других стран — вот моё мнение о казахстанской медицине. У вас просто золотые руки. Спасибо за шанс на новую жизнь», - такие искренние слова благодарности передает гражданин Малайзии нашим врачам.

После выздоровления пациент вернулся в Малайзию. Там его обследовали местные специалисты и высоко оценили работу казахстанских коллег, заключили в министерстве.