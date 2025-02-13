Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч финального раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские хоккеистки встретились на льду со сборной Китая. Матч завершился победой нашей команды со счетом 2:1.

Третью игру финального раунда против Южной Кореи Казахстан проведет завтра, 14 февраля.