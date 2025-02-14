Казахстанские хоккеистки завоевали серебряную медаль Азиатских игр

В решающем матче наши спортсменки одержали уверенную победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Минтуризма и спорта

Женская хоккейная сборная Казахстана завоевала серебро IX зимних Азиатских игр. Ранее наши соотечественницы не оставили шансов соперницам из Гонконга, Таиланда, Тайбэя и Китая.

Заключительная встреча с кореянками стала настоящим испытанием, но команда Казахстана вновь продемонстрировала характер, мастерство и силу.

Как отметили в ведомстве, это седьмая медаль женской сборной Казахстана по хоккею на Азиатских играх (3 золота, 3 бронзы) и первая серебряная награда в истории. Интересный факт: самая крупная победа в истории сборной Казахстана также связана с Южной Кореей. На Азиаде 2003 года наши хоккеистки забросили в ворота сегодняшнего соперника 19 безответных шайб.