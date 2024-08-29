Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе

Хоккей
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

30 августа Казахстан проведет вторую игру с австрийцами

Фото: Hockey Slovakia / НОК РК

Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче олимпийского отбора, который проходит в Словакии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На старте хоккеисты РК встречались с Венгрией. Противостояние завершилось победой казахстанцев со счетом 5:2.

Голами в составе команды Казахстана отметились Никита Михайлис (хет-трик), Максим Мухаметов и Дмитрий Бреус.

Завтра, 30 августа, Казахстан проведет вторую игру. В качестве соперников выступят австрийцы.

 

 

#победа #хоккей #старт #олимпийский отбор

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