Казахстанские и белорусские десантники участвовали в учениях «Вершина братства-2024»

фото: пресс служба МО РК

В течение полутора суток военнослужащие в полной экипировке в составе двух сводных подразделений прошли по траверсу в высокогорной местности. Такой способ передвижения с преодолением горных препятствий в новинку для белорусских военнослужащих.

«Выполнить эти задачи невозможно без полного взаимопонимания и взаимовыручки. В горах чувствуется особая атмосфера, тем более для тех, кто оказался здесь впервые. Мы повысили слаженность подразделений, набрались бесценного опыта, который будем передавать коллегам по возвращении домой в Беларусь», – делится командир сводной разведывательно-десантной группы с позывным «Минор».

На маршруте десантники отработали различные способы ведения разведки: поиск, засада и налет. Каждый из них имеет свои особенности. Поиск в горных условиях заключается в осмотре местности, в том числе с использованием квадрокоптеров с целью обнаружения объектов условного противника. Здесь необходимо учесть все элементы рельефа и особенности складок. Для засады нужно выбрать барьерный участок местности в районе предполагаемого передвижения условного противника. Этот тактический прием проводится с использованием горного оборудования и снаряжения.

«Особое внимание уделялось вопросам маскировки. Здесь мы столкнулись с горным рельефом и небольшим количеством растительности. Пришлось проявлять чудеса изобретательности и в этом нам помогали казахстанские братья. Наш отряд справился с задачей на «хорошо» и «отлично» именно потому, что условному противнику не удалось нас обнаружить ни при визуальном осмотре местности, ни с помощью беспилотников», – продолжает свой рассказ разведчик с позывным «Минор».

С учетом современных реалий и опыта вооруженных конфликтов без беспилотных летательных аппаратов и технических средств разведки сегодня не проводится ни одна операция. Они значительно повышают разведывательные возможности, обмен информацией между разведывательными органами и штабом командования. Именно поэтому не так давно в Десантно-штурмовых войсках Казахстана созданы подразделения беспилотных авиационных систем и радиоэлектронной разведки.

Выполнение совместной задачи военнослужащими Казахстана и Беларуси продемонстрировало хороший уровень подготовленности десантно-разведывательных подразделений обеих стран, физической подготовки, стрессоустойчивости и боевого духа.

Слаженность подразделений наращивалась непосредственно в процессе учебы. Десантники обеих стран обсуждали варианты действий, принимали решение, отрабатывали элементы на месте и лишь после этого выдвигались для выполнения задачи.

Участники учений отмечают, что полученный опыт будет применяться в дальнейшей боевой работе. Новые приемы и способы ведения вооруженной борьбы в конфликтах различной интенсивности будут предложены для включения в программу боевой подготовки войск.