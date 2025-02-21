Казахстанские колледжи перешли на лицензирование по специальностям

Теперь они могут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 200 организаций технического и профессионального образования уже получили лицензии по новой системе. Подробнее об этом рассказали в ходе аппаратного совещания Минпросвещения, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.

«Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность», — отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.

Территориальные департаменты Минпросвещения провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.

Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.

Ранее стало известно, что в стране 67% организаций среднего образования (5 236 школ) расположены в районах и сельской местности, где обучаются 1,6 миллиона учащихся. О том, как внедряются единые образовательные стандарты для городских и сельских школ, можно прочитать здесь.