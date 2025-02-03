Масштабная реновация школ стартует в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Данная инициатива направлена на улучшение образовательных условий в городах и селах

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В стране 67% организаций среднего образования (5236 школ) расположены в районах и сельской местности, где обучаются 1,6 миллиона учащихся. Внедряются единые образовательные стандарты для городских и сельских школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

По поручению главы государства в течение ближайших трех лет планируется реновация 1 231 школы во всех регионах страны. Из этого числа 820 школ находятся в сельской местности.

«Министерством утвержден сводный план реновации школ, а акиматами регионов разработаны региональные планы на 2025-2027 годы. Реновация включает капитальный ремонт, оснащение школ современными предметными кабинетами, обновление школьной мебели, модернизацию библиотек и столовых, реконструкцию или строительство спортивных залов, улучшение рекреаций и общественных пространств, а также оснащение системами безопасности. Эти меры позволят улучшить материально-техническую базу образовательных учреждений, внедрить инновационные образовательные технологии и повысить квалификацию педагогов», – говорится в официальном сообщении ведомства. 

Реализация проекта рассчитана на три года: в 2025 году будет отремонтировано 262 школы, в 2026 году — 436 школ, а в 2027 году — 466 школ. Дополнительно запланировано обновление 67 школ в Жамбылской области в 2028–2029 годах.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Алматы началось строительство первой национальной школы ABAI ULTTYQ MEKTEBI. 

 

#Минпросвещения #школы #старт #реновация

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