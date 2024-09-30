Казахстанские лучники завоевали две бронзы на ЧА среди юниоров

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров в Тайбэе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В соревнованиях среди смешанных команд на третью ступень пьедестала поднялись Андрей Тютюн и Ольга Неживых.

Еще одну бронзу завоевали Ольга Неживых, Анастасия Ершова и Камилла Газизова, показав третий результат в командном зачете.