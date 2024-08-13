Казахстанские музыканты посвятили кюй триумфаторам Олимпиады в Париже

Карагандинские молодые композиторы Жанибек Казбекулы и Бексултан Имашев написали кюй «Намыс» в поддержку спортсменов, представляющих Казахстан на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

По информации МКИ, музыканты посвятили кюй «Намыс» известным атлетам - Елдосу Сметову, Назым Кызайбай, Нурбеку Оралбаю, Нариману Курбанову, Демеу Жадыраеву, Гусману Кыргызбаеву, Александре Ле и Исламу Сатпаеву, которые защитили честь страны и подняли казахстанский флаг на пьедестал. По словам Жанибека Казбекулы музыкальное произведение исполняется в быстром темпе. В нем можно увидеть образы казахских героев.

«Данный кюй создан для того, чтобы развивать патриотический дух нашей молодежи в целом. Вместе с Бексултаном мы создали дуэт Sardar. Планируем включить в свой репертуар кюй «Намыс». Когда наши спортсмены достойно отстояли честь страны это, безусловно, вдохновило нас и вызвало бурю эмоций», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Артисты уже зарегистрировали авторские права на своё первое совместное детище. Кюй «Намыс» в скором времени появится в социальных сетях и официальных музыкальных чартах.

На днях композиторы вместе с 12 воспитанниками музыкальной школы-студии «Каракат» полетят на фестиваль в Италию. Жанибек и Бексултан намерены презентовать свой кюй зрителям фестиваля.