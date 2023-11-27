Казахстанские паралучники завоевали бронзу на чемпионате Азии

Казахстанские спортсмены Сагдат Дюсембаев и Нуршат Толеукасым завоевали бронзу в командном зачете (W1) на чемпионате Азии по парастрельбе из лука, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
1-е место заняла команда Южной Кореи, 2-е место – Индия.
«На сегодняшний день наше спортсмены по парастрельбе из лука довольно результативно выступают на международных соревнованиях. В этом виде спорта очень много конкуренции. Заработать медали на таких масштабных соревнованиях является большим достижением для наших спортсменов. Тем самым спортсмены обновляют свои мировые рейтинги. Мы надеемся, что и на предстоящих соревнованиях наши лучники достигнут хороших результатов», – сказал начальник команды центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Ерлан Суеуов.
Чемпионат Азии по парастрельбе из лука прошел с 16 по 25 ноября в Бангкоке (Таиланд). В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 17 стран Азии.