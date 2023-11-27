Казахстанские паралучники завоевали бронзу на чемпионате Азии

1-е место заняла команда Южной Кореи, 2-е место – Индия.

«На сегодняшний день наше спортсмены по парастрельбе из лука довольно результативно выступают на международных соревнованиях. В этом виде спорта очень много конкуренции. Заработать медали на таких масштабных соревнованиях является большим достижением для наших спортсменов. Тем самым спортсмены обновляют свои мировые рейтинги. Мы надеемся, что и на предстоящих соревнованиях наши лучники достигнут хороших результатов», – сказал начальник команды центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Ерлан Суеуов.