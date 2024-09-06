Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады в Париже

Внимание болельщиков будет приковано к выступлениям Сиязбека Далиева и Зульфии Габидуллиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Минтуризма и спорта

Сиязбек Далиев успешно вышел в финал соревнований по параплаванию на дистанции 50 метров баттерфляем, класс S5, на Паралимпийских играх 2024 года.

Он показал время 36.42 секунды в квалификационном заплыве.

Финал состоится в 20:52 по времени Астаны.

Кроме того, Зульфия Габидуллина с результатом 42.85 вышла в финал по параплаванию вольным стилем среди женщин в классе S4.

В финал проходят 8 лучших спортсменок. Он состоится сегодня, 6 сентября, в 23:03 по времени Астаны.