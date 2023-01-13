Казахстанские полицейские с начала этого года оштрафовали восемь водителей за неповиновение. Последние вразрез законным требованиям стражей правопорядка выехали на закрытые из-за непогоды автотрассы

Обрушившийся на Казахстан антициклон принес с собой метели, мороз и гололедицу. Ввиду погодных условий с начала нынешнего года временное ограничение движения на трассах республиканского и местного значений вводилось по многим направлениям, но это мало кого останавливало. К примеру, 4 января, по данным МЧС РК, из-за метели, плохой видимости и гололедицы были закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. Несмотря на это, рискуя собственной жизнью и судьбой пассажиров, в том числе и детей, автовладельцы пренеб­регали требованиями спасателей, полицейских и сотрудников «КазАвтоЖола».

А недавно некоторые карагандинские автолюбители и вовсе вышли за рамки дозволенного: они буквально на кулаках требовали от сотрудников пат­рульной полиции разрешения выехать на закрытую трассу. Видео инцидента, разлетевшееся в Сети, вызвало бурную реакцию общественности. Большинство предлагало вверить жизни агрессоров природной стихии, мол, если погибнут – сами виноваты. Справедливо, но рискованно. Да и как потом смотреть в глаза родственникам горе-водителей?..

– Решение о закрытии автомобильных трасс принимается на основе утвержденных постановлением Правительства Правил прекращения или временного ограничения движения транс­портных средств по дорогам, – отмечает старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова. – Вводится оно в первую очередь для обеспечения безопасности автовладельцев. После принятия решения об ограничении движения сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб выставляют посты и не выпускают автомобили. К сожалению, не все водители осознают значимость таких мер и требуют, а порой и в грубой форме, чтобы им дали разрешение на выезд.

Практика прошлых лет показала, что желание казахстанцев отправиться в путь в непогоду, как правило, не приводит ни к чему хорошему: их приходилось вызволять из снежного плена. В итоге в 2022 году наказание за нарушение статьи 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного прис­тава, судебного исполнителя» ужесточили. Если раньше за неподчинение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, нарушителей штрафовали на 20 месячных расчетных показателей, то с 2022-го сумма выросла до 30 МРП (нынче это 103 500 тенге), а срок ареста увеличен до 15 суток.

– По данным на 10 января этого года, восемь казахстанских автовладельцев привлечены к штрафу по статье 667 КоАП РК, – приводит цифры старший инс­пектор по особым поручениям Комитета административной полиции. – Пятеро из них из карагандинского региона, двое – из области Абай и один – из Акмолинской. Жители из Абая, соглас­но решению суда, уже привлечены к штрафу в размере 30 МРП.

Но ужесточение штрафных санкций – далеко не гарантия того, что удастся обуздать безрассудный нрав некоторых людей. Да и не дело это, чтобы процесс обеспечения дорожной безопасности в зимнее время ограничивался сплошными денежными взысканиями. Нужно решать и вопросы, связанные с увеличением количества пунк­тов обогрева на участках дорог по всем направлениям, а также специальной снегоуборочной техники. Эта зима доказала, что не везде и не во всех регионах коммунальные службы в полной мере готовы выступить единым фронтом в борьбе с природной стихией: то один грейдер на все село, то КамАЗов нет. Еще в декабре прошлого года председатель правления «КазАвтоЖола» Мейрхат Касымбаев говорил, что материально-техническая база «Казахавтодора» – предприятия, занимающегося обслуживанием, содержанием и строительством автомобильных дорог общего пользования в стране, изношена и необходимо планомерно обновлять технику.

– По поручению Главы государства национальный оператор автодорог республиканского значения «КазАвтоЖол» объе­диняется с ТОО «Казахавтодор». В текущем сезоне пос­тупят 146 единиц специальной техники и свыше 60 единиц дополнительного оборудования. Это комбинированные дорожные машины, шнекороторы, погрузчики, автогрейдеры, МТЗ и другая техника. В зимний период наши дорожники работают в усиленном режиме, несмотря на погодные условия. Круглосуточно оказывают помощь пользователям республиканских трасс. Благодаря их работе там созданы более комфортные условия для водителей. За честный и благородный труд планируем повысить оклад дорожных рабочих на 30%, – добавил тогда Мейрхат Касымбаев.

На сегодня на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка трех тысяч километров снегозаносимых участков. За ними сотрудники «КазАвтоЖола» ведут особый контроль, не забывая и о ремонте обогревательных пунктов, которых насчитывается более 125. К сожалению, немногие знают, где расположены эти пункты, как доб­раться до них, да что говорить – большинство попавших в снежные заносы даже не интересовались положением дел на дорогах.

– Для взаимодействия с пользователями дорог республиканского значения весной 2019-го был запущен круглосуточный контакт-центр 1403. Он работает без перерывов. Позвонив по короткому номеру, можно получить всю необходимую информацию об открытии, закрытии трасс, очистке и (или) ремонте проезжей части. Кроме того, в контакт-центр может обратиться каждый автовладелец, который попал в нештатную ситуацию на дороге. Ежегодно зимой поступает порядка 150 тысяч звонков, – говорят в «КазАвтоЖоле».

Кстати о тех, кто попал в нештатную ситуацию. По словам главного специалиста депар­тамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Бауыржана Ахметалина, с начала 2023 года спасено и эвакуировано 1 477 человек, 207 из которых – дети.

– Вызволено и отбуксировано 183 единицы техники, – отмечает представитель профильного министерства. – Для предупреж­дения населения разосланы

SMS-сообщения об ухудшении погодных условий. Уведомления также были направлены посредством мобильного приложения Darmen. Мы настоятельно рекомендуем не игнорировать штормовые предупреждения, а в случае непогоды – воздержаться от дальних поездок. Если вы остались на дороге, то сообщите о своем местоположении по номерам 112 и 101.