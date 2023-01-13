Казахстанские полицейские с начала этого года оштрафовали восемь водителей за неповиновение. Последние вразрез законным требованиям стражей правопорядка выехали на закрытые из-за непогоды автотрассы
Общество
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Насихат Оркушпаева
А недавно некоторые карагандинские автолюбители и вовсе вышли за рамки дозволенного: они буквально на кулаках требовали от сотрудников патрульной полиции разрешения выехать на закрытую трассу. Видео инцидента, разлетевшееся в Сети, вызвало бурную реакцию общественности. Большинство предлагало вверить жизни агрессоров природной стихии, мол, если погибнут – сами виноваты. Справедливо, но рискованно. Да и как потом смотреть в глаза родственникам горе-водителей?..