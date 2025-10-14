В Казахстане заметно снизился уровень насилия в отношении детей - страна вошла в число лидеров Европы и Центральной Азии по снижению физического и психологического наказания, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом стала известно из доклада Регионального советника по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ Европы и Центральной Азии Аарона Гринберга, озвученного на международной конференции в Румынии.

По словам Уполномоченного по правам ребёнка в РК Динары Закиевой, в его отчете Казахстан был выделен как страна, где значительно снизился уровень применения родителями в отношении детей насильственных форм дисциплинирования детей, включая физическое наказание и психологическую агрессию - с 53% до 38%. Это один из самых лучших показателей среди стран Центральной Азии и Европы..

Динара Закиева сообщила, что в эти дни в Бухаресте с участием правительств 32 стран Европы и Центральной Азии проходит международная конференция по искоренению насилия над детьми. Она представила на ней реформы и инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева в сфере обеспечения безопасности детей, а также планы по предстоящей работе в рамках разрабатываемой программы «Дети Казахстана». Программа включает более 150 пунктов, направленных на обеспечение прав детей.

Также Динара Закиева отметила, что ранее с визитом в Казахстане побывала региональный директор ЮНИСЕФ Реджина де Доминичис, которая высоко оценила принятые законодательные и институциональные изменения. Она отметила, что казахстанский опыт стоит представить на международной арене. Особенно важно внедрение школьного QR-111, куда ежедневно обращаются до тысячи детей за помощью, а также платформу SAFE, объединяющую все механизмы по профилактике буллинга, насилия и суицида.