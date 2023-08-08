Казахстанские школьники выиграли "серебро" и "бронзу" на чемпионате мира по шахматам

В городе Актау завершился чемпионат мира по шахматам среди школьных команд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair – школьники из Индии выиграли все 8 матчей. 2-е место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium. На 3-е место претендовали сразу 5 команд, 4 из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям. В итоге медали увезли казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы города Астаны.

В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днем чемпионата они занимали только 7-е место. Но 2 победы в 7-м и 8-м турах позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать «серебро». Среди серебряных призеров – Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.

На церемонии чествования победителей президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов пожелал всем участникам дальнейших успехов, подчеркнув важность шахматного движения и его популярность во всем мире.

«Сегодня здесь собрались десятки команд более чем из 50 стран мира. Это наглядный маркер невероятной популярности шахматного движения во всем мире и влияния Казахстана на мировую шахматную повестку. Убежден, что этот турнир стал отправной точкой в карьере сотен юных шахматистов, а также позволил найти вам новых друзей и единомышленников, насладиться красотами Актау и поближе узнать казахскую культуру», – сказал Тимур Турлов.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что в будущем в Актау и дальше будут проводить подобного рода турниры.

«Завершился международный шахматный турнир, который проходил несколько дней. В этом стратегически важном соревновании наши ученики продемонстрировали свою умственную сообразительность, глубокие знания и коммуникативные способности», – подчеркнул он.

Торжественная церемония закрытия чемпионата проходила в амфитеатре на набережной Каспийского моря и завершилась красочным фейерверком.

Как отметил Ишик Джан, игрок турецкой команды, занявшей 1-е место в старшей группе, чемпионат стал большим шахматным праздником для всех участников.

«Такого яркого представления мне не приходилось ранее видеть на мероприятиях по шахматам. Чемпионат прошел на очень высоком уровне», – заметил шахматист.

Напомним, чемпионат проходил с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира. Организаторами мероприятия выступили Международная и Казахстанская федерации шахмат.

Ранее казахстанские школьники победили на чемпионате мира по радиосвязи.