Казахстанские студенты отправятся учиться в Грузию

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В МНВО рассказали о подписании соглашения об обмене студентами Казахстана и Грузии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Казахстан подписано Соглашение между МНВО Казахстана и Министерством образования, науки и молодежи Грузии о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования и науки, предусматривающее эквивалентный обмен обучающимися в количестве пяти человек по программам баклавриата, магистратуры и докторантуры PhD, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, с этого года у граждан Казахстана будет возможность получить бесплатное образование и стипендию в Грузии.

Также во время встречи двух министров темой обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества в расширении академической мобильности, научных стажировок и увеличении количества иностранных студентов.

Министр Саясат Нурбек подчеркнул важность подготовки грузинских специалистов на базе казахстанских вузов, которые могут внести значительный вклад в развитие научного потенциала страны.

Министр Александр Цуладзе, в свою очередь, рассказал о последних тенденциях развития высшего образования, а также о важности развития совместной научной коллаборации. Кроме того, министр Цуладзе пригласил Саясата Нурбека посетить в ближайшее время Грузию и ознакомиться с деятельностью нового Кутаисского международного государственного университета. 

В завершение официальной встречи министры выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества между Казахстаном и Грузии в сфере высшего, послевузовского образования и науки.

Они отметили, что подписанное Соглашение создаст новые возможности студентам и ученым к дальнейшему развитию образования и науки в обеих странах.

Напомним, ранее в МНВО рассказали об увеличении господдержки студенческой молодёжи Казахстана и добровольной образовательной накопительной системе «Келешек». 

#ВУЗы #студенты #МНВО #обмен #Грузия

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