Фото: пресс-служба МНВО

С 3 по 9 сентября в Чолпон-Ате прошла III Тюркская универсиада среди студентов высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По информации ведомства, в универсиаде приняли участие студенты-спортсмены из стран-участниц Организации тюркских государств (Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Турецкая Республика, Республика Узбекистан).

Соревнования проходили по 7 видам спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольная борьба и греко-римская борьба.

В IIІ Тюркской универсиаде приняли участие 450 делегатов из 5 стран – участниц Организации тюркских государств. Казахстанскую сборную представили 66 спортсменов из 15 вузов страны по 7 видам спорта.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 23 медали: 8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых.

Следующая Тюркская универсиада пройдет в 2027 году в Турецкой Республике.