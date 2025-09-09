Казахстанцы завоевали 23 медали на Тюркской универсиаде в Кыргызстане

Образование
115
Дана Аменова
специальный корреспондент

Соревнования проходили по семи видам спорта

Фото: пресс-служба МНВО

С 3 по 9 сентября в Чолпон-Ате прошла III Тюркская универсиада среди студентов высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

По информации ведомства, в универсиаде приняли участие студенты-спортсмены из стран-участниц Организации тюркских государств (Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Турецкая Республика, Республика Узбекистан).

Соревнования проходили по 7 видам спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольная борьба и греко-римская борьба.

В IIІ Тюркской универсиаде приняли участие 450 делегатов из 5 стран – участниц Организации тюркских государств. Казахстанскую сборную представили 66 спортсменов из 15 вузов страны по 7 видам спорта.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 23 медали: 8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых.

Следующая Тюркская универсиада пройдет в 2027 году в Турецкой Республике.

#студенты #МНВО #медали #Тюркская универсиада

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Мастер-класс мирового уровня
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Цифровизация становится новой национальной идеей
Первый звонок прозвучал не везде
Бронзовый прыжок
«Барыс» побеждает на старте сезона
Наращивая промышленную мощь
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Внимание каждому региону
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Караганде задержали подростка-дроппера за контрабанду наркотиков из Таиланда
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

40 директоров из кадрового резерва возглавили «Келешек мект…
Число студентов дуального обучения растет в Казахстане
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]