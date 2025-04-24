В Тайане (Китай) стартовал международный турнир по таеквондо President's Cup - Asia Region, где в первый же день команда Казахстана завоевала две награды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz

Фото: Оlympic.kz

На третью ступень пьедестала поднялись Батырхан Толеугали (до 80 килограммов) и Азиза Каражанова (до 53 килограммов).

Оба спортсмена дошли до полуфинального раунда соревнований. В поединках за выход в финал Толеугали уступил Пак Чунсану (Южная Корея), а Каражанова проиграла Мобине Нематзаде (Иран).

Добавим, что также Батырхан Толеугали и Азиза Каражанова принесли команде квоты на участие в чемпионате Азии-2026.