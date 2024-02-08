Казахстанские туристы вернулись на родину после приостановки деятельности туроператора

Более 300 туристов оказались за границей в непростой ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Минтуризма

Напомним, что 24 января туроператор TEZ.KZ сообщил о приостановке деятельности.

В этой связи при координации Минтуризма и Фонда «Туристік Қамқор» организована работа по возврату казахстанских туристов.

— На момент получения информации о приостановке деятельности данного туроператора за границей находилось 313 казахстанцев. На данный момент все туристы успешно вернулись в Казахстан. Их отдых состоялся согласно срокам тура, возврат был осуществлен в даты вылета по турпакету, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что туристов обеспечат обратным билетом в Казахстан согласно датам прилета, указанным в турпродукте.