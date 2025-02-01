Казахстанские военнослужащие принимают участие в учении «Кыш-2025» в Турции

Международное учение сил специального назначения проходит в провинции Карс, отличающейся сложным рельефом и обилием снега, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Учение «Кыш» проводится один раз в два года. Мероприятия делятся на три этапа: планирование и подготовка, совместные тренировки и практические действия.

В ходе учения на полигоне «Акбаба» отрабатываются вопросы планирования и принятия мер командованием для выживания в зимний период. Совместная подготовка позволяет наладить административные и логистические процессы в экстремальных условиях.

В мероприятиях задействованы военнослужащие Азербайджана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Грузии, Египта, Италии, Монголии, Пакистана, США и других стран.

К принятию решений на пунктах управления корпуса и бригады привлечена оперативная группа от Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана.

Совместная работа направлена на повышение слаженности органов управления, развитие умения принимать упредительные меры для сохранения боеспособности, темпов движения подразделений в холодный снежный период.