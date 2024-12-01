Казахстанские юниорки завоевали «бронзу» на Кубке мира по конькобежному спорту

Спорт
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Страну в этом виде представили Анастасия Беловодова, Арина Ильященко и Алена Лифатова, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась бронзовой медалью на юниорском этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), сообщает НОК.

Успеха добились девушки в командных соревнованиях.

Страну в этом виде представили Анастасия Беловодова, Арина Ильященко и Алена Лифатова.

Первое место осталось за Германией. Норвегия показала второй результат.

#Кубок мира #юниоры #конькобежный спорт

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