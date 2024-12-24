Казахстанских школьников будут обучать ИИ

Такое заявление о планах МЦРИАП сделал глава ведомства Жаслан Мадиев сегодня в ходе брифинга в правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Он поделился планами о совместной работе с Минпросвещения для внедрения в образовательный процесс контента по Искусственному интеллекту (ИИ) в школах Казахстана.

В целом амбициозная задача министерства – создать условия для обучения 1 млн человек за 5 лет. На его взгляд, когда критическая масса людей обучится ИИ, сработает эффект домино.

«Надо расширить свое понимание, мышление, изучать ИИ, анализировать, где можно внедрить в своей жизнедеятельности, чтобы повысить свою собственную эффективность и повысить производительность труда на работе. Потому что, создавая дополнительную ценность на работе, мы создаем ценность в компании, в госоргане, это приводит к росту доходов, а это создание дополнительных рабочих мест и экономики. Мы себе план ставим на ближайшие 5 лет 1 млн человек обучить, чтобы экономика знаний дала толчок росту экономике Казахстана», – заявил он.

Мадиев сообщил, что МЦРИАП разрабатывает ряд образовательных инициатив, которые будут обучать не только работе ИИ.

«Начиная со школьной скамьи, мы хотим охватить широкий спектр в рамках этого образования. Это будет ЗД-моделирование, программирование, графический дизайн, генеративный ИИ. Чтобы подготовить большой охват специалистов к высокотехнологичным высокомаржинальным направлениям, нам необходимо выбрать образовательные инициативы широкого формата со школьной скамьи», – сказал министр.

Помимо этого, спикер отметил, что такие формы образования будут запущены в следующем году в международном центре ИИ. Во время приезда президента Армении, мы подписали соглашение с TUMO – хорошо себя зарекомендовавшей образовательной платформе, которая работает во Франции, Швейцарии, в других странах.

Кроме того, Жаслан Мадиев проинформировал, что уже запущена первая в мире школа ИИ Tomorrow School совместно с французским основателем.

«Ее отличительная особенность в том, что там нет преподавателей. То есть ученики работают через проектный подход, решают различные задачи, без учителей друг друга обучают. Мы разработали контент по ИИ, будем масштабировать эти школы по всему Казахстану, а также под казахским брендом будем покорять рынки сопредельных стран», – поделился он.

Ранее передовые ученые высказались относительно возможности сокращения рабочих мест в эпоху развития нейросетей.