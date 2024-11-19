Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества

Сотрудники МВД РК просят граждан не доверять мошенникам, которые предлагают купить права на вождение автомобиля, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, в соцсетях снова появились объявления о продаже водительских прав на любой вид транспорта. Якобы экзамены сдавать не нужно, а процесс оформления занимает всего 2-3 дня.

Авторы рекламы уверяют, что все делается в соответствии с законом. Это действуют мошенники.

Фальшивые рекламные объявления ранее прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

«В социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и влечет за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи призываем граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно. При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД РК напомнили процедуру получения водительских прав:

– пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдается свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;

– обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую проходило обучение.

Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.

После успешной сдачи экзаменов выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Напомним, летом правоохранители также обращались к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, якобы помогающих легко получить права на вождение.